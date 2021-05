per Mail teilen

Nach Angaben der Zimmerer-Innung der Südpfalz haben sich die Preise für Bau- und Dämmmaterialien im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt bis verdreifacht. Laut Innung sind die rund 70 südpfälzischen Zimmerer-Betriebe gezwungen, die Preissteigerungen für Bauholz an ihre Kunden weiterzugeben. Die Preise würden täglich neu festgelegt und seien deshalb auch für Kunden unkalkulierbar. Hinzu komme, dass es oft monatelang dauere, bis Dachlatten, Dämmplatten und andere Bauhölzer lieferbar seien. Das verzögere auch die Arbeit auf den Baustellen. Nach Angaben einer Landauer Holzhandlung sind bestimmte Bauhölzer wie Douglasie oder Lärche zurzeit gar nicht zu haben. Grund sei, dass große Mengen des heimischen Holzes nach China oder in die USA verkauft würden. Laut Holzvermarkungsgesellschaft Pfalz verdienen daran vor allem Sägewerke und Händler. Die Waldbesitzer in der Pfalz und Rheinhessen würden von den gestiegenen Preisen etwa für Fichten- oder Kiefernholz kaum profitieren.