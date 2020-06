per Mail teilen

Nach der Corona-bedingten Zwangspause hat der Holiday Park am Mittwoch zum ersten Mal wieder für Besucher geöffnet. Trotz Regens kamen nach Angaben des Betreibers rund 1.000 Menschen.

Die Resonanz seitens der Gäste sei gut - trotz Abstandsregeln und Pflicht zum Mund-Nasen-Schutz in einigen Parkbereichen. Auch die Betreiber seien erleichtert, dass der Betrieb wieder angelaufen sei.

Nach Angaben der Betreiber werden zunächst maximal 2.000 Tickets pro Tag ausgegeben. In den kommenden Wochen wolle man sich an bis zu 8.000 Besucher herantasten, heißt es von Seiten der Holiday-Park Verwaltung. Zum Vergleich: Normalerweise besuchen den Freizeitpark täglich bis zu 20.000 Gäste. Die Besucher müssen die Tickets vorab online bestellen.

Testlauf mit Haßlocher Bürgern

Am vergangenen Sonntag hatte es bereits einen Testlauf mit 500 Haßlocher Bürgern gegeben. Danach hieß es vom Gesundheitsamt, es seien nur noch kleine Nachbesserungen nötig. Die Behörde beanstandete lediglich, dass die Einbahnwege für Besucher deutlicher markiert und eine zusätzliche Infotafel am Parkeingang aufgestellt werden sollte.

Kurpfalz-Park in Wachenheim öffnet wieder

Auch der Kurpfalz-Park in Wachenheim an der Weinstraße kann ab Mittwoch wieder öffnen und startet in die Saison. Aufgrund der Corona-Situation fährt das "Bähnel" (Kurpfalz-Express) allerdings nicht. Auch die Greifvogelshow entfällt.