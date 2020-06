Am 10. Juni dürfen auch Freizeitparks nach der Corona-Zwangspause unter Auflagen wieder öffnen. Im größten in Rheinland-Pfalz, dem Holiday Park in Haßloch, gab es jetzt einen Testlauf.

500 Bürger aus dem Raum Haßloch probten am Sonntag unter der Aufsicht von Vertretern des Gesundheitsamtes für die große Wiedereröffnung des Freizeitparks am Mittwoch. Die Parkbetreiber zeigten sich anschließend zufrieden. "Es läuft sehr gut", sagte der Verwaltungsleiter des Holiday-Parks, Bernd Beitz.

Die Kreisverwaltung hatte für den Probelauf eine Ausnahmegenehmigung erteilt. Im Freizeitpark gelten die bekannten Abstandsregeln, in Fahrgeschäften muss ein Mund- und Nasenschutz getragen werden. Bei Attraktionen für Kinder gibt es keine Maskenpflicht.

Obergrenze an Leuten, Online-Voranmeldung

Die in der Corona-Verordnung festgeschriebenen Bedingungen, unter denen das Land den Parks das Öffnen gestattet, beinhalten auch, dass sich nur eine bestimmte Anzahl an Menschen gleichzeitig darin aufhalten darf. Zudem müssen sich die Besucher zuvor online anmelden und ein Ticket für einen festen Tag erwerben oder reservieren - um einen Ansturm zu verhindern, aber auch um die Daten zu erfassen, die wie in der Gastronomie von den Betreibern für einen Monat vorgehalten werden müssen. So können gegebenenfalls Infektionsketten nachvollzogen werden.

Auf dem Gelände wurden Desinfektionsstationen für die Besucher eingerichtet und die Mitarbeiter müssen Griffe und Bügel von Attraktionen und andere Kontaktstellen regelmäßig desinfizieren. Pfeile weisen auf die vorgeschriebene Einbahn-Regelung im Park hin.

Kapazität soll schrittweise erhöht werden

"Wir beginnen in den ersten Wochen mit einer sehr begrenzten Kapazität, um zu sehen, ob alles gut läuft", sagte Steve Van den Kerkhof, Vorstand des Plopsa-Konzerns, zu dem der Holiday Park gehört. Geplant ist eine Wiedereröffnung mit maximal 2.000 Besuchern. Dann werde man sich je nach neuen Erfahrungen mit den Hygieneregeln an 8.000 Besucher pro Tag herantasten. Früher habe der Freizeitpark an seinen besten Tagen mehr als 20.000 Besucher begrüßt.

Eigentlich war geplant, dass der Park in der Pfalz im März seine Tore öffnet. Nach der Bekanntgabe der Corona-bedingten Schließung befanden sich die meisten Mitarbeiter in Kurzarbeit. Wie hoch der wirtschaftliche Schaden ist, der durch die wochenlange Verzögerung entstand, dazu machte Plopsa keine Angaben. Man berechne diesen bewusst nicht. "Er wäre auch nicht genau zu beziffern", sagte Verwaltungsleiter Beitz.