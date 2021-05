Der Holiday Park in Haßloch (Kreis Bad Dürkheim) darf wegen Corona nicht öffnen. Jetzt wollen die Betreiber eine Klage gegen das Land Rheinland-Pfalz einreichen. "Wir wollen mit Zoos und Museen gleichgestellt werden", sagt der Verwaltungschef.

"Wir hoffen, dass die Klage nächste Woche eingereicht werden kann", sagt Verwaltungschef Bernd Beitz am Donnerstag auf SWR-Anfrage. "Mit einer Klage kriegt man dann zumindest mal eine Entscheidung." Er könne nicht verstehen, warum Freizeitparks in Baden-Württemberg, Niedersachsen oder Hessen öffnen dürften, in Rheinland-Pfalz aber nicht.

Bernd Beitz, Verwaltungschef im Holiday Park Bernd Beitz

Berliner Kanzlei bereitet Klage vor

Nach Angaben des Parks werde die Klage an das Verwaltungsgericht Neustadt derzeit von einer Kanzlei in Berlin vorbereitet. Die Anwälte hatten bereits in Niedersachsen gerichtlich erstritten, dass der dortige Heidepark in Soltau in der Lüneburger Heide wieder öffnen darf.

Holiday Park seit November geschlossen

Der Holiday Park in Haßloch ist wegen der Corona-Pandemie seit 2. November 2020 dicht. Beitz schätzt den finanziellen Verlust auf einen zweistelligen Millionenbetrag. Allerdings gehe natürlich die Sicherheit vor, sagt Beitz.

Im Sommer 2020 habe der Park bereits ein Hygienekonzept umgesetzt, das "sehr gut funktioniert" habe und auch mit dem Gesundheitsministerium abgesprochen gewesen sei, sagt Beitz. "Wir haben im letzten Jahr bis zu 5.000 Personen auf einmal in den Holiday Park reingelassen." Da die Freizeiteinrichtung über eine Gesamtfläche von 400.00 Quadratmeter verfüge, "konnten Abstände mehr als bequem eingehalten werden".

Der Holiday Park will das Land verklagen dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uwe Anspach

Besucher mussten sich vor der Anreise anmelden

Außerdem habe man Warteschlangen entzerrt und Abstandsmarkierungen auf dem Boden angebracht. Besucher musssten sich vor der Anreise in den Holiday Park in Haßloch Eintrittstickets im Internet sichern und sich voranmelden. Strenge Abstandsregeln hätten auch für die Karussels, Achterbahnen und alle anderen Fahrgeschäfte im Holiday Park gegolten. Je nach Fahrgeschäft sei nur jeder zweite Sitz besetzt worden.

Holiday Park: Perspektive für Mitarbeiter?

Der Verwaltungschef wünscht sich jetzt vor allem - auch für die Parkmitarbeiter - eine Perspektive für eine mögliche Wiedereröffnung. "Einen Zeitrahmen, auf den man sich vorbereiten kann. Im Moment heißt es einfach nur: Freizeitparks sind geschlossen".

Landesregierung fürchtet Neuansteckungen in Freizeitparks

Auf eine SWR-Anfrage antwortete der Corona-Kommunikationsstab der Landesregierung am Donnerstag, eine Öffnung der Freizeitparks sei derzeit nicht vorgesehen. In den Freizeitparks kämen "regelmäßig eine Vielzahl von Personen für einen längeren Zeitraum und zudem teilweise aus überregionalen Gebieten zusammen", so dass zu befürchten sei, dass sich dort Menschen mit Corona infizierten und dass Infektionsketten nicht mehr nachzuvollziehen seien.

Lockerungen ab 2. Juni möglich?

Sollte die Corona-Zahlen im Land allerdings weiter sinken, sehe die Landesregierung ab 2. Juni weitere Lockerungen für Tourismus, Freizeit, Sport und Kultur vor. "Ob dies auch die Regelungen für Freizeitparks umfassen wird, lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht beantworten." Es gelte, "vorsichtig zu bleiben, um das Erreichte nicht leichtfertig zu verspielen, denn die Pandemie ist noch nicht beendet."