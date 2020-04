Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Krise will die Gemeinde Haßloch ab Dienstag wieder Bürgerkarten für den Holiday Park ausgeben. Zwar ist nach Gemeindeangaben unklar, wann der Freizeitpark wieder öffnet. Doch ein Ansturm nach der Krise soll damit vermieden werden. Nach Gemeindeangaben müssen Bürger die erforderlichen Unterlagen - wie Ausweiskopie und Passbild - in den Briefkasten des Bürgerbüros werfen. Die Bürgerkarte werde per Post zugestellt. Mit dieser erhalten Einwohner von Haßloch kostenlos Eintritt in den Holiday Park. Seit Mitte März ist das Bürgerbüro geschlossen, die Ausgabe der Bürgerkarten war eingestellt worden.