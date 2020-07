Feuerwehreinsatz in Mundenheim Bratfett löste Dachstuhlbrand in Ludwigshafen aus

Die Ursache für einen Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen am Dienstag steht fest: Erhitztes Fett auf dem Herd. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.