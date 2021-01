Einbrecher haben in einem Altenheim in Landau Schaden von rund 22.000 Euro verursacht. Wie die Polizei heute mitteilt, waren sie am Wochenende in die Verwaltungsräume des Heims durch ein Fenster eingestiegen. Sie hebelten mehrere Bürotüren auf. Die Beute fiel im Gegensatz zum Gesamtschaden gering aus mit etwas Bargeld und einigen Gegenstände.