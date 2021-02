Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Frankenthal am letzten Freitag ist ein Schaden von 250.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft liegt keine Brandstiftung vor. Vielmehr habe ein Gutachter einen technischen Defekt bei der Beleuchtung als Ursache für den Dachstuhlbrand festgestellt. 18 Menschen hatten das brennende Gebäude im Frankenthaler Albrecht-Dürer-Ring am Freitag verlassen müssen.