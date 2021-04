per Mail teilen

In Speyer sind in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende 46 Asylbewerber positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Die Stadt fordert jetzt eine Sonderregelung für die Berechnung des Inzidenzwertes.

Seit Ende März sind die Inzidenzzahlen in der Domstadt wieder erheblich gestiegen. Seit dem 22. März liegen sie deutlich über dem kritischen Wert von 100. Nach Angaben der Stadt sind die vielen Corona-Fälle in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) ein Grund dafür. Deswegen fordert die Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) vom Land jetzt eine Sonderregelung in der Statistik.

Flüchtlinge in einer Aufnahmeeinrichtung. picture-alliance / Reportdienste Christoph Schmidt

Bisher fließen die Infektionszahlen der Flüchtlinge in die Corona-Statistik der Stadt mit ein. Aber: Die Asylbegehrenden werden nicht als Speyerer Einwohner gezählt und erhöhen daher den Inzidenzwert.

46 Flüchtlinge mit Corona-Virus infiziert

Allein in dieser Woche sind nach Angaben einer Stadtsprecherin 46 Corona-Fälle aus der AfA gemeldet worden. Das treibe natürlich die Speyerer Inzidenz nach oben. Dabei seien die Neuankömmlinge ohnehin in Quarantäne in ihrer Einrichtung.

Oberbürgermeisterin fordert Sonderregelung

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler hat deshalb darum gebeten, dass eine Lösung gefunden werde, um die statistische Schieflage zu korrigieren. Das Land habe auch für Gebiete mit vielen US-Soldaten schon Sonderregelungen zugelassen.

Bisher gebe es noch keine Reaktion vom Gesundheitsministerium, so eine Stadtsprecherin auf Anfrage. In der Landeseinrichtung für Asylbegehrende in Speyer leben derzeit rund 700 Geflüchtete.

Flüchtlingsunterkunft in Weisenheim am Sand unter Quarantäne

Auch in einer Flüchtlingsunterkunft in Weisenheim am Sand im Kreis Bad Dürkheim, haben sich vier von 15 Bewohnern mit dem Corona-Virus infiziert. Nach Angaben der Verbandsgemeinde Freinsheim steht die Unterkunft bis zum 20. April unter Quarantäne.