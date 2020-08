per Mail teilen

Die Stadt Ludwigshafen ist deutschlandweit auf Platz zwei der Städte mit den meisten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts weist nur noch der bayerische Landkreis Dingolfing-Landau mehr Neuerkrankungen auf.

In Ludwigshafen liege die Anzahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage bei 26,9 Fällen pro 100.000 Einwohner. Eine Sprecherin des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises sagte sie vermute, die erhöhte Anzahl komme vor allem durch Reiserückkehrer zustande. In Ludwigshafen würden viele Menschen leben, die in den Ferien ihre Verwandten im Ausland besuchen und das Virus dann mit zurück nach Deutschland bringen.

Anderer Neuinfekionswert bei Gesundheitsamt

Das Gesundheitsamt rechne damit, dass sich die Zahl der Neuinfektionen mit dem Ende der Ferien wieder verringert. Nach aktuellem Stand sind laut Rhein-Pfalz-Kreis 61 Personen in Ludwigshafen mit dem Corona-Virus infiziert. 23 davon seien in den vergangenen sieben Tagen hinzugekommen, also sogenannte Neuinfektionen. Dabei besteht eine Diskrepanz zu dem ermittelten Wert des Robert-Koch-Instituts. Der Wert des Gesundheitsamtes gilt jedoch als entscheidender Wert für mögliche Corona-Maßnahmen.