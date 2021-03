Mehr als die Hälfte der Wähler in der Vorder- und Südpfalz hat für die anstehende Landtagswahl Briefwahl beantragt. Das sind nach Angaben des Landeswahlleiters doppelt so viele wie bei der letzten Landtagswahl.

Der Anteil der Briefwähler bei der Landtagswahl am kommenden Sonntag wird in den meisten Kommunen in der Vorder- und Südpfalz über 50 Prozent betragen. Damit stimmen in den Pfälzer Kommunen etwa doppelt so viele Wahlberechtigte per Brief ab wie vor fünf Jahren.

In der Stadt Wachenheim haben schon fast 60 Prozent der Wahlberechtigten Briefwahl beantragt, in den Verbandsgemeinden Freinsheim, Jockgrim und Rheinauen über 50 Prozent.

In Städten beantragen weniger Menschen Briefwahl

In den großen Städten sei die Resonanz bei der Briefwahl hingegen schwächer. Ludwigshafen, Frankenthal, Speyer und Germersheim melden derzeit Briefwahlquoten zwischen 30 und 35 Prozent.

Hohe Briefwahlbeteiligung wegen Corona-Pandemie

Aufgrund der Corona-Pandemie würden in diesem Jahr besonders viele Wähler Briefwahl beantragen. Wer sich die Unterlagen bestellt, schickt sie in der Regel auch ausgefüllt zurück. Bei der Landtagswahl 2016 betrug die Rücklaufquote 95,2 Prozent, erklärte der Landeswahlleiter.