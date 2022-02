Verwaltungsgericht bestätigt Baustopp für Wohnanlage

per Mail teilen

Eine Wohnanlage mit 37 Wohneinheiten im südpfälzischen Hördt darf vorerst nicht weitergebaut werden. Das hat das Verwaltungsgericht in Neustadt entschieden. Die Kreisverwaltung hatte den Baustopp im vergangenen Dezember verfügt. Grund ist, dass der Bauträger in einem Mischgebiet nahezu 90 Prozent der Fläche nur für Wohneinheiten verbraucht. Das sei nicht zulässig, so die Kreisverwaltung. Auch der Gemeinderat von Hördt hat Ende Januar nochmal bekräftigt, dass auf der Fläche auch Gewerbeeinheiten entstehen sollen. Gegen das Urteil kann der Bauträger Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht einlegen.