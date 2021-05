Müllsünder drohen in Ludwigshafen künftig härtere Strafen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, hat der Stadtrat am Montagabend einer entsprechenden Änderung des Bußgeldkatalogs für illegale Müllablagerungen im Stadtgebiet zugestimmt. Wer etwa auf einem Gehweg oder in einer Grünanlage eine Zigarettenkippe wegschmeißt, müsse ab sofort 125 Euro Strafe zahlen, statt wie bisher 10 Euro. Das illegale Entsorgen von Restmüll, Sperrabfall und Altreifen koste bis zu 3.000 Euro. Auch ein Konzept für eine Videoüberwachung im Kampf gegen Müllsünder sei in Arbeit, so die Stadtverwaltung.