Hunderte Schaulustige waren am Wochenende in Speyer unterwegs, um sich die Situation vor Ort anzusehen. Die Polizei erteilte Platzverweise. Inzwischen sinken die Pegel des Rheins wieder.

Nach Angaben der Stadt Speyer ist es schon seit dem 12. Juli verboten, die Rhein-Deiche zu betreten oder zu befahren. Die Stadt hatte extra Schilder und Absperrungen aufgestellt, um Schaulustige fernzuhalten. Genutzt hat das offenbar nicht: Am Wochenende musste das Ordnungsamt in Speyer hunderte Hochwasser-Touristen verwarnen.

Schaulustige müssen Bußgelder zahlen

Allein am Samstag kamen mehrere hundert Schaulustige, um sich das Hochwasser am Rhein in Speyer anzuschauen. Die Polizei verwarnte und sprach etwa 250 Platzverweise aus. Außerdem leitete sie gegen 15 Personen ein Bußgeldverfahren ein.

Feuerwehr: Jede Belastung der Deiche eine Gefahr

Wer sich über die Absperrungen hinwegsetze, muss laut Stadt, weiterhin mit Bußgeldern rechnen. Ein Sprecher der Feuerwehr in Speyer sagte, die Deiche würden regelrecht "schwimmen", was von außen jedoch nicht zu erkennen sei. Jede Belastung sei eine Gefahr. Bereits in der vergangenen Woche hatten sowohl die Wasserschutzpolizei Germersheim als auch die Feuerwehr Speyer beklagt, dass viele unvernünftige Schaulustige auf den Deichen herumspaziert waren, um sich das Hochwasser anzusehen.

Wasserpegel in Speyer geht weiter zurück

Das Hochwasser geht inzwischen langsam zurück: Seit dem Höchststand am Sonntag mit 8,23 Meter sinkt der Pegel. Bis Mittwochabend soll er auf 7,35 Meter bis 7,05 Meter gefallen sein.

Einige Keller in Speyer von Hochwasser betroffen

Durch das Hochwasser waren vergangene Woche in einigen Häusern die Keller mit Wasser vollgelaufen. Auch einige Uferbereiche in Speyer wurden überschwemmt.

Schwierige Hochwasser-Voraussagen

Wie gehts weiter mit dem Hochwasser im Rhein? Eine Sprecherin der zuständigen Wasserwirtschaftsbehörde in Neustadt sagte, die Behörde rechne damit, dass sich die Hochwasser-Lage im Laufe der Woche entspanne, da keine weiteren Regenfälle gemeldet seien.

"Wir sind noch verhältnismäßig glimpflich davongekommen. Wenn wir uns die Situation im Norden des Landes angucken, dann können wir dankbar sein, dass uns die Starkregenereignisse nicht so stark getroffen haben."

Einsatzkräfte auf den Deichen

Die Deiche werden nach Behördenangaben auch weiterhin überwacht. Sie halten den Wassermassen gut Stand. Es gebe bislang keine Schäden oder gar Durchbrüche am Deich.

Straßensanierung wegen Hochwasser unterbrochen

Wegen des Hochwassers in Speyer ist eine Baustelle am neuen Rheinhafen vorübergehend abgebaut worden Wie die Stadt mitteilt, ist die Industriestraße/Joachim-Becher-Straße wegen Druckwassers stellenweise nicht mehr befahrbar.

Ludwigshafen: Wegen Hochwasser Parkinsel weiter gesperrt

Auch in Ludwigshafen wird die Parkinsel - trotz fallender Wasserstände - für Besucher noch längere Zeit gesperrt bleiben. Nach Angaben der Stadt ist der Boden der Wiese dort durch das Hochwasser noch stark aufgeweicht. Dadurch sei die Standsicherheit der Bäume auf der Parkinsel am Rhein nicht voll gewährleistet.

Die Schifffahrt auf dem Rhein zwischen Germersheim und dem südlichen Ludwigshafen bleibt weiterhin eingestellt. Wenn die Pegel weiterhin sinken könnte die Schifffahrt nach Angaben der Wasserschutz-Polizei Ludwigshafen Mitte bzw. Ende der Woche wieder freigegeben werden. Die Rhein-Fähre bei Altrip nimmt ihren Betrieb am Dienstagmittag wieder auf.