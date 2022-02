Bei einer Übung zum Rhein-Hochwasserschutz haben freiwillige Helfer am Wochenende im Kreis Germersheim 5000 Sandsäcke an Deichen verbaut. Ziel war nach Kreis-Angaben fiktive Sickerstellen abzudichten, wie sie bei einem Extremhochwasser an aufgeweichten Deichen entstehen. Etwa 100 Feuerwehrleute und Katastrophenschutzhelfer hätten sich an der Übung beteiligt. Die 5.000 Sandsäcke seien noch vom letzten Rheinhochwasser übrig gewesen.