Beim Hochwasser am Oberrhein meldet die Vorhersagezentrale im Bereich der Südpfalz bereits sinkende Wasserstände. Bei Speyer ist der Hochwasserscheitel mit 7.94m offenbar erreicht. In den nächsten Tagen wird am Oberrhein mit kontinuierlich sinkenden Pegelständen gerechnet.