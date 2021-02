Wegen des Hochwassers ist der Rhein zwischen der Fähre Iffezheim und Mannheim für die Schifffahrt gesperrt. In Speyer wurde in der Nacht zum Montag ein Pegelstand von knapp 8 Metern erreicht.

Das Hochwassermeldezentrum Rheinland-Pfalz rechnet am Rhein zwischen Wörth und Speyer in den nächsten Stunden mit einer leichten Entspannung der Lage.

In Altrip wurde der Betrieb der Rheinfähre wegen des Hochwassers am Montag aber trotzdem eingestellt. Das teilte das Unternehmen auf seiner Internetseite mit. Wie lange die Fähre nicht fahren kann, steht noch nicht fest.

In Germersheim sind laut Wasserschutzpolizei die Uferbereiche überflutet. Unter der Brücke der B36 hat die Feuerwehr eine Spundwand gezogen. Der Polder Leimersheim wird automatisch geflutet. Auch an den Pegeln Mannheim und Worms stiegen die Wasserstände am Sonntag stark an. Am Pegel Worms wurde die Hochwassermarke I überschritten.

Polizei in Germersheim rettet Rehe vor Hochwasser

Neben den Deichwachen war am Wochenende auch die Polizei am Rhein im Einsatz: Die Einsatzkräfte berichteten, Schaulustige hätten die Deiche mit ihren Fahrzeugen befahren und dabei sich und die Deichanlagen gefährdet.

Zwischen Wörth und Jockgrim rettete die Polizei zwei Rehe aus dem Wasser, die aus eigener Kraft nicht mehr aus dem überfluteten Vorland kamen.

Wetterdienst: Hochwasser bleibt auf hohem Level

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach ist noch unklar wie sich weitere Regenfälle auf die Hochwasserlage auswirken werden. Im Rhein werde das Wasser auf anhaltend hohem Level bleiben.