Am Rhein zwischen Speyer und Wörth wird in den nächsten 48 Stunden Hochwasser erwartet. Nach Angaben der Hochwasservorhersage-Zentrale Karlsruhe wird voraussichtlich am Samstag der für die Schifffahrt kritische Pegel von 7 Metern 50 Meter in Maxau überschritten. Der Höchststand von 8 Metern 20 werde wohl am Sonntag erreicht. Das hänge von der Wetterlage ab. Je wärmer es in den nächsten Stunden werde, umso schneller schmelze der Schnee in den Höhenlagen und umso höher stiegen die Flusspegel an.