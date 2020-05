Der Abrissarbeiten an der maroden Hochstraße Süd starten bereits am 11. Juni in Ludwigshafen - und damit einen Monat früher als zuletzt geplant. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit.

Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) geht davon aus, dass die Abbrucharbeiten an dem ersten Teilstück am Berliner Platz bis zum 14. Juni dauern werden. Das sagte die Rathauschefin am Dienstag bei einem Video-Pressegespräch. Ob sich dadurch jetzt auch der Abriss der gesamten Pilzhochstraße beschleunige, sei noch unklar. Fräsarbeiten in vollem Gange Eigentlich sollte der Teilabriss der einsturzgefährdeten Hochstraße Süd in Ludwigshafen erst Mitte Juli beginnen und im Oktober abgeschlossen sein. Am Montag hatten die Fräsarbeiten an der Fahrbahn begonnen - 400 Tonnen Asphalt sollen in den nächsten Tagen abgetragen werden. Dauer 1:57 min "Die Fräsarbeiten sind der Anfang des Abrisses" Mit den Fräsarbeiten hat in Ludwigshafen der Auftakt zum teilweisen Abriss der Hochstraße Süd am Montag begonnen.