per Mail teilen

Die Abrissarbeiten an der Hochstraße Süd in Ludwigshafen verlaufen weiter im Zeitplan. Wie die Stadt mitteilt, wird der Autoverkehr zum Berliner Platz ab Freitag möglich sein. Der Straßenbahnbetrieb beginnt am kommenden Montag.

Bereits jetzt würde der Straßenbahnbetrieb im Probelauf geübt. Straßenbahnfahrer müssen sich laut Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck mit dem neuen Streckenverlauf vertraut machen. Bei diesen Probeläufen habe man festgestellt, dass Autofahrer gerne auf den Schienen parken; deshalb müsse derr Ordnungsdienst zurzeit viele Autos abschleppen. Bis zum kommenden Montag würden diese Kontrollen verstärkt, da, so Jutta Steinruck wörtlich, nichts peinlicher sei, als den Straßenbahnbetrieb wegen Falschparker nicht wieder aufnehmen zu können. Mit einem kleinen Fest am frühen Montagmorgen wolle die Stadt sich dann bei den Bürgern und Gewerbetreibende für die aufgebrachte Geduld bedanken. Die Oberbürgermeisterin sei sich bewusst, dass man allen durch den Abriss viel abverlangt habe.