Ludwigshafen: Bauarbeiten an der Hochstraße Süd verzögern sich

Die Hochstraße Süd in Ludwigshafen kann erst später als geplant wieder befahren werden. Statt Anfang 2026 sollen die Bauarbeiten nach Angaben der Stadt nun im zweiten Quartal 2026 fertig sein.

"Man weiß ja nie, welche Überraschungen man auf Baustellen findet. Überraschungen lassen sich nicht planen", sagt Björn Berlenbach, der technische Geschäftsführer der Bauprojektgesellschaft Ludwigshafen zu den laufenden Arbeiten an der Hochstraße Süd. Es handelt sich leider um negative Überraschungen, die dafür sorgen, dass die Hochstraße Süd nun doch nicht Anfang nächsten Jahres für den Verkehr freigegeben werden kann, sondern erst im Frühjahr.

Die neue Hochstraße Süd wird wieder eine wichtige Verkehrsachse zwischen Ludwigshafen und Mannheim sein. Bei der negativen Überraschung bei der Hochstraßensanierung handelt es sich um kaputte, sogenannte Kragarme. Die sind für die Statik wichtige tragende Balken, die sich an den äußeren Rändern der bestehenden "Weißen Hochstraße" befinden. Diese "Weiße Hochstraße" wird saniert und verbindet den fast fertigen neuen Teil der Hochstraße Süd mit der Pylon-Brücke.

Kragarme sorgen für die Stabilität einer Brücke. Während der Sanierung an der "Weißen Hochstraße" sind die Schäden aufgefallen. Die Kragarme müssen nun aufwendig saniert werden. Das koste Zeit.

Verzögerungen an Hochstraße Süd: Auf- und Abfahrt von Pylonbrücke im März gesperrt

Um weitere Verzögerungen zu vermeiden, haben die Planer den Bauablauf und Zeitplan geändert. Nun werden Baumaßnahmen an der Pylon-Brücke, die ebenfalls Teil der Großbaustelle an der Hochstraße Süd sind, vorgezogen. Ab Montag, dem 3. März, wird die Auffahrt zur Brücke Richtung Bad Dürkheim in der Kaiser-Wilhelm-Straße, ab dem 24. März die Brückenabfahrt Dammstraße in Richtung Stadtmitte gesperrt. Ab Mitte Oktober sollen die Auf- und Abfahrt wieder frei sein.

Die weiße Hochstraße in Ludwigshafen wird modernisiert. Dabei sind bislang unbekannte Schäden an den Rändern entdeckt worden. Bauprojektgesellschaft Ludwigshafen

Verkehrsteilnehmer, die nicht in die Innenstadt wollen, sollen während der Bauarbeiten das Stadtgebiet über die B9 und die Autobahnen A6 und A61 umfahren. Wer ein Ziel im Stadtgebiet anfahren möchte, fährt in Richtung Hochstraße Nord weiter und nutzt die Ausfahrt Heinigstraße, um in die City zu kommen. Pendler auf dem Weg nach Mannheim fahren ebenfalls über die Hochstraße Nord und dann weiter auf der Kurt-Schumacher-Brücke.

Hochstraße Süd ein Teil von vielen Projekten in Ludwigshafen

Die Hochstraße Süd ist Teil vieler Infrastrukturprojekte der Stadt Ludwigshafen: Die Hochstraße Nord wird später abgerissen, eine neue, ebenerdige Stadtstraße gebaut, das Rathaus und das Rathaus-Center werden abgerissen. Insgesamt kosten die Projekte etwa eine Milliarde Euro. "Wir alle können mittlerweile sehen, dass die großen Infrastrukturprojekte in Ludwigshafen Gestalt annehmen", sagt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos).

Nur Überraschungen lassen sich eben nicht planen. "Wir wissen nicht, ob wir noch weitere Überraschungen finden“, sagt Björn Berlenbach und verweist auf die laufenden Arbeiten. 50 Jahre lang soll die Hochstraße Süd nach der Sanierung und Erneuerung halten. "Wir wollen am Ende eine Brücke haben, die durchhält. Ohne Überraschungen."