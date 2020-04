per Mail teilen

Der Abriss der maroden Hochstraße Süd in Ludwigshafen verzögert sich voraussichtlich um zwei bis drei Monate. Die Arbeiten werden durch die Corona-Krise erschwert, teilt die Stadtverwaltung mit.

Von den erforderlich 52 Holzstützen unter der Abrissbrücke sind bislang 23 aufgebaut. Ursprünglich sollten die Abrissarbeiten im Mai beginnen und im Juni abgeschlossen sein. Der Zeitplan musste aber komplett überarbeitet werden.

"Durchbruch trotz schwierigster Rahmenbedingungen"

Bei planmäßigem Verlauf erfolge in der ersten Julihälfte der Abbruch des ersten Abschnitts der Pilzhochstraße, so die Stadt Ludwigshafen. Im Anschluss könne die Verbindung zwischen Mundenheimer Straße und Berliner Platz wiederhergestellt werden. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck sprach von einem Durchbruch trotz schwierigster Rahmenbedingungen.

SWR Foto: Wolfgang Kessel

Lange Vorbereitung, kurzer Abriss im Juli

Mitte Juni sollen alle Stützen in Position gebracht sein. Damit ist das erste große und wichtigste Teilstück der Pilzhochstraße gesichert und abgestützt. Dann soll der Abbruch beginnen. Auf dem Teilstück selbst wird zunächst der Asphalt abgefräst. Der eigentlich Abriss im Juli dauert dann nur zwei Wochen.

Querverbindung wieder ab August

Sobald der Abriss erfolgt und die Trümmerteile weggebracht worden sind, beginnen Stadtverwaltung und Verkehrsbetriebe die Verbindung zwischen Mundenheimer Straße und Berliner Platz wiederherzustellen. Im August, am Ende der Sommerferien, könnten dann nach Angaben der Stadt Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrerinnen und Radfahrer und Busse die Straße wieder nutzen. Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass Autos und Bahnen frühestens Anfang September und spätestens Ende September wieder passieren können.

Kompletter Abriss im Oktober

Parallel dazu werden die Arbeiten westlich des dann abgerissenen Teilstücks weitergeführt. Auch hier werden die abzureißenden Brückenteile abgesichert und abgestützt, bevor sie tatsächlich abgebrochen werden können. Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass die komplette Pilzhochstraße frühestens im Oktober abgerissen sein wird.

Baustellenplanung wegen Corona neu koordiniert

Das Baustellen-Managment musste wegen der Corona-Krise verändert werden. Dazu zählen der größere Abstand der Beschäftigten voneinander, strenge Hygienevorschriften, eine sehr geringe Flexibilität beim Personaleinsatz oder aufwändige Besprechungen per Telefon statt Baubesprechungen direkt vor Ort, informiert die Stadt.

Bauwerk und Abriss Unikate

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass Bauwerk und Abrissverfahren einzigartig sind. Sie würden als Unikate gelten. Die städtischen Ingenieure hätten dafür gemeinsam mit der Baufirma und den Handwerkern ein besonderes Verfahren entwickelt.

Begehung vor Abriss der Hochstraße Süd am 10.3.20 SWR

OB Steinruck: Sicherheit geht vor

Oberbürgermeisterin Steinruck bittet in der Mitteilung der Stadt um Verständnis für die Verzögerungen. Sicherheit und Gesundheit würden aber vorgehen, die Corona-Krise zwinge zu ständigen Anpassungen. Der Zeitplan sei realistisch. Sie kündigte zudem digitalen Informations- und Beteiligungsangebote an, zusätzlich zu den persönlichen Gesprächs- und Informationsangeboten.

Sondersitzung zur Neubauplanung im September

In der 17. Kalenderwoche soll das Vergabeverfahren für den Ersatzbau der Pilzhochstraße in Gang gesetzt werden. Ziel sei es, in einer Sondersitzung des Stadtrates im September die Planungen zu vergeben.