Autofahrer müssen ab Donnerstag zwischen Mannheim und der Pfalz mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Grund sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an der Kurt-Schumacher-Brücke, die Ludwigshafen mit Mannheim verbindet.

Nach Angaben der Stadt Ludwigshafen soll am Donnerstag ab 10 Uhr auf der Kurt-Schumacher-Brücke zunächst eine Fahrspur in Richtung Mannheim gesperrt werden - und zwar ab der Abfahrt Bruchwiesenstraße. Ab Freitagabend 18 Uhr soll dann die Hochstraße Nord in Fahrtrichtung Bad Dürkheim komplett gesperrt werden. Grund dafür ist, dass an mehreren Stellen der Asphalt erneuert werden muss.

Die Bauarbeiten dauern nach Angaben der Stadtverwaltung bis Montagfrüh. Autofahrern, die den Rhein in Richtung Pfalz überqueren wollen, wird empfohlen, am Wochenende über die A6 oder die A61 auszuweichen.