Landauer Oberbürgermeister gibt Amt vorzeitig auf

Der Sparkassenverband Rheinland-Pfalz hat den Landauer Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) zum neuen Präsidenten gewählt. Auf die Stadt kommt also schon nächstes Jahr eine OB-Wahl zu.

Es ist offiziell: Thomas Hirsch wird neuer Sparkassenpräsident. Das teilt der Sparkassenverband Rheinland-Pfalz mit. Er soll das Amt am 1. Januar 2023 antreten. Der bisherige Landauer Oberbürgermeister folgt damit auf Präsidentin Beate Läsch-Weber (ebenfalls CDU), die Ende nächsten Jahres in den Ruhestand treten wird.

Landau muss schon im nächsten Jahr neuen OB wählen

Hirsch hatte sein Interesse an dem Amt des Sparkassenpräsidenten offiziell nie bestätigt. Dennoch galt es in der Stadt bereits seit Wochen als ausgemachte Sache, dass es so kommen würde. Das Rennen um seine Nachfolge hat im Landauer Stadtrat längst begonnen.

Das Rathaus in Landau. SWR

Lukas Hartmann wird wohl Oberbürgermeisterkandidat der Grünen

Die Landauer Grünen, Koalitionspartner der CDU, wollen Lukas Hartmann als OB-Kandidat aufstellen. Hartmann ist seit zwei Jahren hauptamtlicher Beigeordneter der Stadt und war eigentlich im Falle von Thomas Hirschs Wiederwahl als künftiger hauptamtlicher Bürgermeister gesetzt. Dieses Amt besetzt zurzeit Maximilian Ingenthron (SPD).

Aus Hartmanns Sicht ist es jetzt vor allem wichtig, dass schnell ein Wahltermin gefunden wird. Ob er tatsächlich bis dahin der OB-Kandidat der Grünen bleibt, ist nicht gesetzt: Jedes Mitglied habe das Recht sich zur Wahl zu stellen. Eine endgültige Entscheidung soll auf einer Mitgliederversammlung im März getroffen werden.

SPD entscheidet diese Woche über die Kandidatur

Bei der SPD haben zwei Mitglieder ihr Interesse am frei werdenden Amt angekündigt. Zum einen Maximilian Ingenthron, Bürgermeister der Stadt, der bei der letzten Oberbürgermeister-Wahl im Jahr 2015 bei der Stichwahl gegen Thomas Hirsch unterlag. Auch Jennifer Braun würde gerne Oberbürgermeisterin von Landau werden. Sie ist persönliche Referentin der Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) und Co-Vorsitzende des Landauer SPD-Ortsvereins. Am Freitag will die SPD entscheiden, wen sie ins Rennen schickt.

CDU: Noch kein Bewerber als möglicher OB-Nachfolger in Sicht

Bei der CDU läuft die Kandidatensuche nach eigenen Angaben noch. Um geeignete Kandidatinnen und Kandidaten zu finden, wurde eigens eine Findungskommission gebildet. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Ralf Eggers sagte dem SWR, er sei guter Dinge, möglicherweise bis Weihnachten Kandidatinnen oder Kandidaten präsentieren zu können.