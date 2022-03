Südpfälzer bringen 60 Tonnen Spenden zu Ukraine-Flüchtlingen

Mammutprojekt Hilfsaktion: Vor zwei Wochen hat ein privates Helferteam in der Südpfalz zu Spenden für Menschen in der Grenzregion zur Ukraine aufgerufen. Heute macht sich der Hilfskonvoi auf die Reise.



Zwei Sattelschlepper haben sie voll beladen, einen LKW und zwei Kleintransporter. Beladen mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Kleidung, auch mit Rollstühlen und Kinderwagen. Die privaten Organisatoren sind überwältigt von der Spendenbereitschaft der Südpfälzer.

Die Spenden werden reisefertig gemacht. SWR

Spendenbereitschaft ist riesig

Eigentlich, berichtet Heiko Siedschlag, einer der Organisatoren aus Offenbach (Kreis Südliche Weinstraße), wollten sie nur einen Anhänger und einen Kleinbus mit Spenden vollpacken. Doch dann hätten immer mehr Menschen immer mehr Sachen vorbeigebracht.

Jetzt bringen die Helfer, unter ihnen zwei Fahrschullehrer, ein Schornsteinfeger und ein Versicherungsvertreter aus Landau und Annweiler 60 Tonnen Hilfsgüter nach Polen.

60 Tonnen Hilfsgüter haben Menschen aus der Südpfalz gespendet. SWR

Spenden für die Grenzregion zur Ukraine

Das genaue Ziel der Reise war lange unsicher. Der Grund: Aus ganz Europa sind Helfer mit Spenden auf dem Weg in die Grenzregionen zur Ukraine.

Mancherorts kann schon gar nichts mehr verteilt werden. Kurz vor Abfahrt bekamen die Organisatoren dann grünes Licht aus der Kleinstadt Przemyśl im Südosten Polens, 15 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt.

Sattelschlepper mit Friedenstauben besprüht

Los geht es von Landau aus. 1.300 Kilometer liegen vor dem Hilfskonvoi. Einer der Sattelschlepper ist von Schülerinnen und Schülern und einem Künstler bunt besprüht worden – weit hin sichtbar, mit dem Blau-Gelb der ukrainischen Flagge und mit Friedenstauben.

Aufregung vor der Abfahrt

Ein bisschen angespannt sei er schon, sagt Kim Schmitt, der die Hilfsgüter mit nach Polen fährt. "Was erwartet uns da, läuft das Abladen reibungslos? Aufregung ist schon dabei", verrät er.

Der Laster wird beladen. SWR

Kostentreiber Spritkosten - Helfer bitten um Spenden

Ein Knackpunkt sind die Kraftstoff-Preise: Denn für die lange Reise müssen die Fahrzeuge des Hilfskonvois betankt werden. Für die Spritkosten rechnen die Organisatoren aus der Südpfalz mit mehreren tausend Euro.

Sie haben ein Spendenkonto eingerichtet. Und auch hier zeigt sich große Unterstützung: bis Mittwoch waren bereits etwa 10.000 Euro eingegangen.

Am Donnerstag startet die Fahrt ins Grenzgebiet. SWR

Mitreisemöglichkeit für Flüchtende in die Pfalz

Mit im Tross sind übrigens auch zwei kleinere Busse. In denen können ukrainische FIüchtende aus Polen mit in die Pfalz fahren. Wie viele Menschen das machen, werde sich allerdings erst vor Ort zeigen, sagen die Organisatoren. Am Sonntag wollen sie wieder zurück in der Südpfalz sein.