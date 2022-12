Hilfe und Geld bei steigenden Energiekosten in der Pfalz

per Mail teilen

Gaspreisbremse, Einmalzahlungen, Zuschüsse - der Bund will mit viel Geld die Energiepreiskrise abmildern. Trotzdem stellen sich Ehrenamtler und Kirchen auf mehr Bedürftige ein.

Der Landauer Verein "Silberstreif" gegen Altersarmut erwartet ab Januar einen Ansturm von Hilfesuchenden. Dann würden auch bei vielen älteren Menschen die Abschlagszahlungen für Gas oder Strom steigen.

Bei vielen Senioren wird es mit der Rente und den hohen Heizkosten nun knapp. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat

Schon jetzt stellt der Verein fest, dass es etliche ältere Menschen in Landau und im Landkreis Südliche Weinstraße gibt, die deutlich weniger heizen als in den Vorjahren. Das betreffe vor allem arme Seniorinnen und Senioren in unsanierten Wohnungen.

15.000 Euro Spenden für Energiekosten

Dank Spenden stehen dem Verein gegen Altersarmut nach eigenen Angaben rund 15.000 Euro zur Verfügung, um diese Menschen bei stark steigenden Energiekosten zu unterstützen.

1,5 Millionen Euro für die Winterhilfe der Caritas

Finanzielle Hilfe bei hohen Energiekosten gibt es beispielsweise ab Januar auch bei der Pfälzer Caritas, dem Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche. Insgesamt stehen 1,5 Millionen Euro für die sogenannte Winterhilfe bereit.

Hohe Heizkosten: Da hilft oft nur Runterdrehen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Deutsche Presse-Agentur GmbH | Annette Riedl

Auch die Evangelische Kirche der Pfalz hat zusammen mit dem Diakonischen Werk einen Energiefonds zur Linderung der Not von Menschen aufgelegt, die aufgrund der Krisen in Armut geraten sind.

Hilfe bei finanzieller Not Hilfe gibt es zum Beispiel bei der Energieberatung der rheinland-pfälzischen Verbraucherzentrale. Am Standort Ludwigshafen findet die jeden Dienstag von 9.30 bis 12.30 Uhr oder von 13.00 bis 16.45 Uhr statt. Termine können unter (0621) 512 145 oder 0800 60 75 600 (kostenlos) vereinbart werden. Auch die kirchlichen Wohlfahrtsorganisationen bieten Hilfe an. Wer sich in einer wirtschaftlichen Notlage ist, kann bei der Allgemeinen Sozialberatung der Caritas einen Termin vereinbaren. Auch die Sozial- und Lebensberatung der Diakonie kann eine Anlaufstelle sein. Eine genaue Auflistung der Anlaufstellen gibt es im Internet.

Auch die Sozialämter stellen sich ab Januar auf steigende Antragszahlen ein – dann nämlich, wenn viele Energieversorger ihre Abschläge erhöhen oder Nachzahlungen für Nebenkosten anstehen.