Die für Samstag geplante Eröffnung des neuen Corona-Testzentrums in Grünstadt muss verschoben werden. Das hat eine Sprecherin der zuständigen Kreisverwaltung Bad Dürkheim auf SWR-Nachfrage mitgeteilt. Die Teststelle sei bereits fertig aufgebaut und die Mitarbeiter stünden bereit. Doch die für die Tests nötigen Abstrichstäbchen fehlten. Offenbar gebe es Lieferengpässe, so die Sprecherin. Sie geht davon aus, dass das Testzentrum erst kommende Woche eröffnet werden kann. Es sei vor dem Gebäude der Verbandsgemeinde-Verwaltung Leiningerland eingerichtet worden. Menschen mit Verdacht auf eine Infektion können dort mit dem Auto vorfahren, um sich testen zu lassen. Bis zu 50 Corona-Tests seien pro Tag möglich. Sobald es eröffnet ist, gibt es in der Pfalz mit Neustadt, Speyer und Landau dann vier Testzentren.