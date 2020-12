per Mail teilen

Immer in der Weihnachtszeit fahren die Nikolaus-Rocker mit ihren Harleys durch die Pfalz und sammeln Spenden. Diesmal waren sie besonders erfolgreich, wie das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) mitteilte.

Das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen bekommt das Geld aus der Spendenfahrt. Im Dezember hatten sich an der Tour fast 30 Harley-Fahrer beteiligt. Sie waren von der Südpfalz aus mit ihren Bikes nach Speyer gefahren. Die Harleyfahrer sammeln bereits seit mehreren Jahren in der Weihnachtszeit Spenden für das Kinderhospiz.