Neustadt: Hetzelstift startet mit Impfungen

Das Marienhaus-Klinikum Hetzelstift in Neustadt hat als eines der ersten Krankenhäuser seine Arbeit als Impfstützpunkt des Landes aufgenommen. Die Termine sind begehrt.

Egal ob Erst -, Zweit -, oder Drittimpfung: Impfen lassen kann sich von Montag an im Hetzelstift Neustadt jeder Rheinland-Pfälzer ab 16 Jahren, so Mira Kruppp, eine der Leiterinnen des Impfstützpunkts am Klinikum. Die Impfwilligen müssen vorab telefonisch oder per Email einen Termin vereinbaren. "So wollen wir vermeiden, dass sich vor unserem Krankenhaus riesige Schlangen bilden", erklärt Krupp. Sie kümmert sich um alles Organisatorische.

180 Impfungen im Hetzelstift in Neustadt

Zum Start am Montag sollten insgesamt 180 Menschen gegen das Corona-Virus im Krankenhaus geimpft werden. Darunter seien auch 10 Prozent Erstimpfungen. Auch die nächsten Termine am Donnerstag und kommenden Montag seien bereits belegt. "Und wir haben noch einige unbeantwortete Mails, die wir auch noch abarbeiten müssen", so Krupp.

Ohne Anmeldung kein Impftermin

Wer sich also im Hetzelstift-Krankenhaus impfen lassen will, muss sich beeilen, um einen der nächsten Termine zu ergattern. Seit bekannt wurde, dass das Hetzelstift-Krankenhaus zu einem der 21 Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz gehört, bei dem sich nun Menschen impfen lassen können, hätten die Organisatoren unter Hochdruck daran gearbeitet, dass alles fertig wird. Die Impfangebote in den Kliniken sollen nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums das Impfangebot in Rheinland-Pfalz über Ärzte und Impfbusse ergänzen - vor allem, um mit den Booster-Impfungen schneller voranzukommen.

Aus der Kantine im Hetzelstift-Krankenhaus wurde ein Impfzentrum. SWR

Aus Kantine wurde Impfzentrum

In der Kantine der Klinik entstand in kürzester Zeit ein Impfzentrum. Personal für die Impfungen zu bekommen, sei keine Herausforderung gewesen. "Schon direkt, als bekannt wurde, dass wir Impfen möchten, haben sich viele Mitarbeiter bei uns gemeldet, die mithelfen wollen", so Krupp. Das zeige, wie wichtig es den Mitarbeitern sei, eine hohe Impfquote im Land zu erreichen. Die Arbeitsstunden würden sie überwiegend "on Top" leisten - also als die Überstunden. Die bekommen sie allerdings bezahlt.

Neben Klinikmitarbeitern arbeiten auch ehrenamtliche Helfer mit. Diese wurden durch das Testzentrum, das auch in der Klinik angesiedelt ist, akquiriert. "Wir haben glücklicherweise genügend Menschen, die mithelfen wollen", erklärt die Impfkoordinatorin.

So sieht eine Impfkabine im Hetzelstift-Krankenhaus aus. SWR

Genug Biontech-Impfstoff vorhanden

An Impfstoff mangelt es dem neuen Impfstützpunkt übrigens noch nicht. Die Biontech-Dosen würden noch bis Mitte/ Ende Dezember reichen. "Da haben wir frühzeitig genug bestellt", so Krupp.

Am Mittwoch öffnen neben den Klinik-Impfstützpunkten auch wieder acht der ehemals 31 Impfzentren im Land. Darunter sind in der Pfalz Ludwigshafen, Neustadt und Wörth. Dafür anmelden kann man sich hier.

Ansonsten besteht weiterhin die Möglichkeit, sich beim Hausarzt oder bei einem Landesimpfbus zu impfen.