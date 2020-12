Die Pläne für den Neubau des Hetzelstifts-Krankenhaus in Neustadt gehen voran. Nach Angaben der Klinikbetreibergesellschaft hat der Krankenhaus-Planungsausschuss des Landes dem Projekt zugestimmt. Für den Neubau des Hetzelstifts in Neustadt sei das ein wichtiges positives Signal, sagte ein Sprecher der Klinikbetreibergesellschaft. Möglicherweise werde es 2022 einen Förderbescheid des Landes geben und die Pläne könnten dann präzisiert werden. Der Neubau sei nötig, um wettbewerbsfähig zu bleiben, so der Sprecher weiter. Die Betreibergesellschaft will auf dem Krankenhaus-Areal in der Innenstadt von Neustadt drei Gebäude bauen. Danach soll das Hetzelstift aus den alten Häusern dorthin umziehen. Die Kosten für den Klinikneubau werden auf 100 Millionen Euro geschätzt. Das Hetzelstift ist zuständig für rund 100 000 Menschen in Neustadt, Teilen des Landkreises Bad Dürkheim und der Verbandsgemeinde Maikammer.