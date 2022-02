Tierschutzpreis des Landes geht in die Südpfalz

Der diesjährige Tierschutzpreis des Landes Rheinland-Pfalz ist am Freitag unter anderem an Tierschützer aus dem südpfälzischen Herxheim verliehen worden. Ausgezeichnet wurden Sabine und Andreas Luppert und der von ihnen gegründete Herxheimer Verein „Schüler für Tiere“. In der Begründung heißt es, der Verein setze sich in besonderer Weise dafür ein, Kinder und Jugendliche für den respektvollen Umgang mit Tieren und Umwelt zu sensibilisieren. Bundesweit hätten sich inzwischen knapp 20 Projektgruppen gebildet. Außerdem insgesamt mehr als 20 aktive Gruppen in Rumänien, der Schweiz und Kenia. Mit dem Preis würdigt das Umweltministerium den besonderen Einsatz für Tiere und will damit zur Nachahmung anregen.