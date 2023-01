Aus Angst vor Besuchermassen: Herxheim sagt Fastnachtsumzug ab

per Mail teilen

Aus Sorge vor Zuschauermassen hat der Karnevalverein im südpfälzischen Herxheim seinen traditionellen Fastnachtsumzug am 21. Februar abgesagt. Das Sicherheitskonzept war auf 15.000 Zuschauer ausgelegt.

Nach Angaben des Vereins sei das Risiko zu groß geworden. "Die Absage tut uns im Herzen weh", sagte Andrea Schindler, Vereinsvorsitzende des CV Narrhalla Herxheim, dem SWR.

Fastnachtsumzug Herxheim - Risiko zu groß

Der Fastnachtsumzug in Herxheim sei normalerweise der Höhepunkt der Saison - aber die Verantwortung sei ihr zu groß geworden. Durch den Wegfall des großen Fastnachtsumzug Mannheim-Ludwigshafen wäre der Herxheimer Umzug sogar plötzlich der größte in der Region gewesen.

Karnevalsverein: Sorge, von Besuchern überrannt zu werden

Nachdem in den vergangenen Wochen und Tagen zahlreiche Umzüge in der Vorder- und Südpfalz abgesagt worden waren, so Schindler, habe der Verein Angst gehabt, von Besucher überrannt zu werden. Eingereicht hatte der Verein ein Sicherheitskonzept für bis zu 15.000 Besucher.

Auch Umzug in Offenbach ist abgesagt

Auch der geplante Umzug im benachbarten Offenbach an der Queich (Kreis Südliche Weinstraße) findet jetzt doch nicht statt. Nach sieben Jahren Pause wollten die Fastnachter dort wieder einen kleinen Umzug auf die Beine stellen - doch nach der Absage in Herxheim befürchtet der Vereinsvorsitzende auch in Offenbach einen Ansturm von Zuschauerinnen und Zuschauern.