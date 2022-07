Auf einem Feld zwischen Herxheim und Offenbach ist am Dienstagnachmittag eine Ballenpresse für Heu und Gras in Brand geraten. Ein Landwirt hatte die Presse auf einem abgeernteten Acker in Betrieb als er bemerkte, dass sie qualmte. Er konnte die Maschine noch auf einen betonierten Feldweg fahren und sich in Sicherheit bringen, bevor das Gerät in Flammen aufging. Die Feuerwehr löschte den Brand, der die Ballenpresse vollkommen zerstörte. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.