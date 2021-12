Adventsimpfen in der Südpfalz: Erst Impfung, dann Glühwein

per Mail teilen

Apfelpunsch, Gänsekeule und ein Pikser: Im südpfälzischen Herxheim-Hayna veranstaltet ein Hotel mehrere Impfaktionen mit kleinem Weihnachtsmarkt - damit die Impfquote in der Region nach oben geht.

Vor dem Hotel in Herxheim-Hayna (Kreis Südliche Weinstraße) stehen Dutzende Menschen an. 200 Impfdosen BioNtech stehen an diesem Mittwochabend zur Verfügung. Einige wollen eine Erstimpfung bekommen, viele die Booster-Impfung.

Nach und nach werden die Wartenden auf das Hotelgelände gelassen. Im Innenhof leuchten Lichterketten, Fackeln brennen, es riecht nach Punsch und Rotkraut. Drei Buden haben die Hotelbetreiber aufgebaut und 30 Tannenbäume geschmückt.

Hotelbetreiber: Wahnsinn soll ein Ende haben

In der Mitte des Mini-Weihnachtsmarktes steht Fabio Daneluzzi. Zusammen mit seiner Frau betreibt er das Hotel Krone in Herxheim-Hayna. Beide veranstalten diese besondere Impfaktion, damit bald wieder ein normales Leben möglich ist, sagt Daneluzzi. Damit das Hotel bald wieder Gäste empfangen kann, ohne Beschränkungen, fügt er hinzu.

"Wir wollen, dass der Corona-Wahnsinn bald wieder ein Ende hat, deswegen machen wir das hier."

Die Hotel-Betreiber wollen die Impfquote nach oben bringen, den Menschen das Impfen so angenehm wie möglich machen. Für ihre Aktion haben die beiden zwei Ärzte aus der Umgebung mit ins Boot geholt.

An den Gänsekeulen vorbei geht es zur Impfung

Neben dem Stand mit den Gänsekeulen stehen die Menschen für ihre Impfung an. Die bekommen sie dann drinnen, im Hotel. Pierette Müller aus Schweigen-Rechtenbach hat gerade ihre Booster-Impfung bekommen. Nun steht sie mit einem Glühwein in der Hand auf dem kleinen Weihnachtmarkt.

"Ich bin dankbar und froh, dass ich hier sein kann. Ich bin Krankenschwester, arbeite an vorderster Front, aber habe bisher keinen Impftermin bekommen."

Und die weihnachtliche Impfaktion geht weiter. Das Hotel will nun jede Woche impfen, Ende noch offen. Mittwoch bis Freitag wird von 17 bis 20 Uhr geimpft. Samstag und Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Geimpft werden Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren, einen Termin braucht man nicht.

Das Hotel betreibt auch eine Teststation, hier kann sich jeder täglich von 7 bis 13 und von 17 bis 20 Uhr testen lassen.