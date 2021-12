Unbekannte sprengen Geldautomat

Nach Angaben der Polizei sprengten die unbekannten Täter den Geldautomaten an der Pferderennbahn im südpfälzischen Herxheim am ersten Weihnachtsfeiertag um kurz nach 4 Uhr früh. Ob sie dabei Geld erbeuteten, stehe noch nicht fest. stehe noch nicht fest. Der Pavillon, in dem der Geldautomat der Sparkasse stand, wurde völlig zerstört. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Täter sollen mit einem dunklen Auto in Richtung Herxheim-Zentrum geflüchtet sein. Die Zahl dieser Straftaten steigt seit Jahren kontinuierlich. In der Pfalz war zuletzt im August ein Gerät in einem Bad Dürkheimer Gewerbegebiet gesprengt worden. Damals hatten die Täter nichts erbeutet. Ende Oktober und Mitte Dezember gab es zwei Anschläge auf Geldautomaten im Raum Heidelberg.