Helmut-Kohl-Stiftung startet

Mit der heutigen konstituierenden Sitzung in Berlin, geht die Helmut-Kohl-Stiftung an den Start. Vor über vier Monaten hatte der Bundestag die Einrichtung einer solchen Stiftung beschlossen - gegen den ausdrücklichen Willen der Kohl-Witwe, Maike Kohl-Richter. Sie will nach Auskunft ihrer Anwälte sogar juristisch gegen die Stiftung vorgehen, die u. a. eine Erinnerungsstätte in Berlin einrichten will, um das Leben und Wirken des Ludwigshafeners Helmut Kohl zu ehren. Er war von 1982 bis 1998 Bundeskanzler.