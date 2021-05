An den früheren rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten und langjährigen Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) wird künftig eine Stiftung erinnern. Der Bundesrat billigte am Freitag ein entsprechendes Gesetz.

Die Stiftung orientiert sich an bereits bestehenden Stiftungen zum Gedenken an frühere Bundeskanzler wie Konrad Adenauer (CDU) oder Willy Brandt (SPD). Geplant ist unter anderem der Aufbau eines Helmut-Kohl-Zentrums in der Bundeshauptstadt, in dem es eine ständige Ausstellung sowie auch Sonderausstellungen und Veranstaltungen geben soll. Anfang Mai hatte bereits der Bundestag grünes Licht für die Stiftung gegeben.

Stiftung soll "herausragende Lebensleistung" würdigen

Zweck der Einrichtung sei es, das Andenken an das politische Wirken Kohls "für Freiheit und Einheit des deutschen Volkes, für den Frieden in der Welt, für die Versöhnung mit den europäischen Nachbarstaaten und die europäische Integration zu wahren". Seine "herausragende Lebensleistung" begründe die Notwendigkeit, eine angemessene Erinnerungsstätte zu schaffen.

Im Juli 1990 verhandelten Bundeskanzler Helmut Kohl (rechts) und Außenminister Hans-Dietrich Genscher mit Michail Gorbatschow über die Bedingungen der deutschen Wiedervereinigung in einer Jagdhütte im Kaukasus. picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa

Helmut Kohl wurde 1930 in Ludwigshafen geboren. Von 1969 bis 1976 amtierte er als Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. 1982 wurde er zum Bundeskanzler gewählt und übte dieses Amt bis 1998 aus. Er starb im Juni 2017 im Alter von 87 Jahren.

Um die Stiftung hatte es im Vorfeld der Entscheidung des Bundestags Streit mit Kohls Witwe, Maike Kohl-Richter, gegeben. Die 57-Jährige hatte sich gegen das Vorhaben gewandt und argumentiert, die Stiftungspläne entsprächen nicht den Vorstellungen ihres Mannes.