Bei Trauerfeier in Germersheim mit Messer ins Gesicht geschnitten

Kurz nach Weihnachten war ein Mann auf einer Trauerfeier mit einem Messer angegriffen und im Gesicht verletzt worden. Die Polizei hat zwei Hells Angels als mögliche Täter ermittelt.

Auf dem städtischen Friedhof von Germersheim war am 27.12.2023 eine Trauergesellschaft versammelt an der auch das 34-jährige spätere Opfer teilnahm, so die Staatsanwaltschaft. Der Mann geriet mit einem anderen in Streit. Der andere Mann schnitt mit einem Messer dem 34-jährigen tief in die Wange, so dass eine Narbe zurückblieb. Möglicherweise bleibt das Opfer dauerhaft entstellt.

Wohungsdurchsuchungen bei Hells-Angels-Mitgliedern

Die Polizei hat nun den mutmaßlichen Angreifer ermittelt. Dabei handelt es sich um einen 39-Jährigen, der Mitglied der Rockergruppe Hells Angels ist. Desweiteren soll nach Angaben der Ermittler ein anderes Mitglied der Rockergruppe den 39-Jährigen zu der Tat angestiftet haben. Am Dienstag wurden die Wohnungen der beiden durchsucht. Dabei fanden die Ermittler mehrere Messer. Sie beschlagnahmten auch Mobiltelefone und Laptops. Worum es bei dem Streit ging und warum der 34-jährige verletzt wurde, ist laut Staatsanwaltschaft noch unklar.