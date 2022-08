Viermal so viele Hitzetage wie früher: Heiß, heißer, Vorderpfalz

per Mail teilen

Temperaturen von weit über 30 Grad: Nach SWR-Informationen hat es in diesem Sommer bislang 28 heiße Tage in der Vorderpfalz gegeben. Normal waren bislang sieben heiße Tage pro Jahr.

Was gibt es besseres gegen Hitze als Wasser? dpa Bildfunk Mediennummer 214169387

Dieser Sommer hat es in sich: In der Vorderpfalz gab es bereits vier Mal mehr heiße Tage als üblich. Das hat SWR-4-Wetterexperte Stefan Bender ausgerechnet.

SWR-Wetterexperte: 28 heiße Tage

Laut Bender wurden bis jetzt schon 28 heiße Tage mit Höchsttemperaturen über 30 Grad gemessen. Im langjährigen Durchschnitt sind in der Vorderpfalz nur sieben heiße Tage üblich. Im Sommer 2021 wurden sechs Sommertage mit über 30 Grad gezählt.

Balkone mit Sonnenschirmen in Sommerhitze dpa Bildfunk Mediennummer 305659274

Sommer satt in der Vorderpfalz: 70 Mal über 25 Grad gemessen

Ähnlich sieht es bei der Zahl der Sommertage aus, an denen die Höchsttemperatur über 25 Grad liegt. Davon gab es in diesem Sommer bereits 69, im langjährigen Mittel werden aber nur 24 erwartet. Der Meteorologe hat die Daten von Messstationen in Bad Dürkheim, Grünstadt und Frankenthal ausgewertet.