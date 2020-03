Heiraten in Ludwigshafen: Allein mit dem Standesbeamten

Heiraten in Ludwigshafen: Allein mit dem Standesbeamten

Brautpaare können sich während der Corona-Krise noch in einigen Kommunen in Rheinland-Pfalz das Ja-Wort geben - aber nur im engsten Kreis. In Ludwigshafen ist sogar nur noch der Standesbeamte dabei.