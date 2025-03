Das Thema "Digitale Gewalt in Beziehungen" steht landesweit im Mittelpunkt beim Tag der Kriminalitätsopfer in Rheinland-Pfalz. Die Verantwortlichen der Opferschutzorganisation in der Vorder- und Südpfalz blicken zusätzlich auf ein anderes Thema: Nämlich das Thema "Medien und Opferschutz".

Heinz Hussy von der Außenstelle Weinstraße des Weißen Ring kritisiert vor allen Dingen den Umgang von Opfern in den sozialen Medien. Diese würden dort oft zu Tätern gemacht, weil ihnen die Schuld an Straftaten gegeben werde.