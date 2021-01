Der Stadtrat Landau hat am Dienstagabend mit großer Mehrheit den Haushaltsplan für das laufende Jahr beschlossen. Demnach rechnet die Stadt in diesem Jahr wegen eines Einbruchs bei den Gewerbesteuereinnahmen mit rund 20 Millionen Euro neuen Schulden. Gleichzeitig will sie etwa 40 Millionen Euro vor allem für Straßen, Schulen und Baugebiete ausgeben. Die Fraktionen von SPD, FWG und „Pfeffer und Salz“ stimmten dem Haushalt nicht zu. Kritikpunkte waren unter anderem, dass die Stadt neun Millionen Euro in Gewerbe-und Neubaugebiete investiere, statt zu sparen. Die SPD kritisierte, dass Landau kein Geld für bedürftige Familien und Wohnungslose ausgeben wolle.