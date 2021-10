Ärztlicher Bereitschaftsdienst in der Pfalz nur noch über Hotline erreichbar

Wer außerhalb der Praxiszeiten einen Hausarzt sprechen will, muss in der Pfalz ab November eine Hotline anrufen. Was bedeutet das für Patienten?

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) in Rheinland-Pfalz stellt das System des ärztlichen Bereitschaftsdienstes um. Die Bereitschaftspraxen gibt es zwar weiterhin, aber ihre Öffnungszeiten werden gekürzt. Außerdem werden mobile Ärzteteams im Einsatz sein. Wer am Wochenende, an Feiertagen oder nachts erkrankt, muss ab 4. November eine Hotline mit der Nummer 116 117 anrufen. Für Notfälle ist weiterhin die 112 zuständig. Wie funktioniert die neue Arzt-Hotline? Nachdem der Erkrankte die Hotline-Nummer gewählt hat, muss er die Taste eins drücken. Dann wird er nach Angaben der KV mit medizinischem Fachpersonal verbunden, wie beispielsweise einem Rettungssanitäter. Nach dem Gespräch entscheidet die Fachkraft mit Hilfe eines einheitlichen Fragenkataloges, was weiter zu tun ist: Ob der Anrufer zur Notaufnahme eines Krankenhauses fahren soll, ein Rettungswagen alarmiert wird oder der Anrufer die normale Sprechstunde des Hausarztes am nächsten Tag aufsuchen soll. Neu ist nun auch, dass es einen ärztlichen Bereitschaftsdienst gibt, der - außerhalb der Praxisöffnungszeiten - Hausbesuche durchführt. Das könne etwa der Fall sein, wenn ältere Patienten das Bett hüten müssten oder ein Transport sehr schwierig sei. Dieser sogenannte Aufsuchende Ärztliche Bereitschaftsdienst werde unabhängig von den Bereitschaftspraxen an den Krankenhäusern organisiert. Öffnungszeiten der Bereitschaftspraxen werden gekürzt Gleichzeitig haben einige der neuen ärztlichen Bereitschaftspraxen an oder in den Pfälzer Krankenhäusern kürzere Öffnungszeiten. Grund für Hotline: Hausärztemangel Ein Grund für die Umstellung ist laut KV der landesweite Hausärztemangel. Auch in der Vorder- und Südpfalz fehlen Hausärzte. Allein im Kreis Bad Dürkheim und der Stadt Neustadt werden bis 2025 laut Statistik 59 Hausarztstellen unbesetzt sein. Im Kreis Germersheim sind es 38 und im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau 62. Laut der KV ist es deshalb nicht mehr vertretbar, dass Ärzte in den Pfälzer Bereitschaftspraxen nachts teilweise nur einen Patienten haben. Sowohl die Arbeitskraft als auch das Geld würden durch die neuen Hausärzte-Teams auf Abruf besser genutzt. Das neue System spart kein Geld Laut KV entsteht durch den Betrieb der Bereitschaftspraxen ein jährliches Defizit von rund 20 Millionen Euro. Dafür müssten die niedergelassenen Hausärzte mit 3.240 Euro pro Jahr aufkommen. Denn durch die Bereitschaftspraxen bleibe ihnen erspart, sich rund um die Uhr für Hausbesuche bereit zu halten. Dieses Geld fließe nun teilweise in den Aufbau der neuen Hausärzte-Teams und den Ausbau des Patientenservices an der Hotline. Die KV werde dabei alles tun, damit das Minus nicht noch weiter steige. Arztbesuche während der Praxiszeiten sollen die Regel bleiben. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/Maurizio Gambarini/dpa Sozialverband sieht bei Hotline Nachbesserungsbedarf Der Sozialverband VdK Rheinland-Pfalz begrüßt generell die Umstellung der Bereitschaftsdienste vor allem wegen des Hausärztemangels. Der Verband hoffe, dass dadurch die hausärztliche Versorgung gerade in ländlichen Regionen besser werde. Die Hotline eigne sich allerdings nicht für Menschen, die schlecht hören, taub sind oder sprachliche Einschränkungen haben. Hier müsse unbedingt ein einfacher Zugang über das Internet her. Wie ein Sprecher der KV mitteilt, sei ein neuer unkomplizierter Internet-Zugang und eine App in Arbeit. Außerdem müsse voraussichtlich noch mehr Fachpersonal für die Service-Hotline angestellt werden, denn zu bestimmten Zeiten sei die Hotline überlastet. Pfalz landesweit letzte Region mit neuen Hausärzte-Teams Die Pfalz ist landesweit die letzte Region, in der die neuen Bereitschaft-Teams an den Start gehen. Laut KV gibt es die Hausärzte auf Abruf bereits seit Herbst 2020.