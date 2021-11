In Frankenthal hat die Stadtverwaltung ein Mehrfamilienhaus teilweise räumen lassen. Wie die Stadt mitteilt, gibt es dort gravierende Sicherheitsmängel. So gibt es zum Beispiel keine Rettungswege. Im Brandfall könnten sich die Bewohner also nicht in Sicherheit bringen. Ca. 30 Menschen mussten daher ihre Wohnungen verlassen und wo anders unterkommen. Das Gebäude war einst ein Hotel. Bei den Umbauarbeiten zum Wohnkomplex wurden wohl bauliche Auflagen nicht eingehalten.