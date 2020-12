In der Pfalz hat mit der Traubenernte zur Sektherstellung die Hauptweinlese begonnen. Das Weingut von Winning in Deidesheim hat nach eigenen Angaben Weißburgunder-Trauben so früh wie noch nie geerntet. Der Kellermeister bezeichnete die Qualität der Trauben als ausgezeichnet. Laut Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd hat auch das Weingut Christmann in Neustadt-Gimmeldingen bereits Trauben gelesen, aus denen Sekt gemacht wird. Außerdem habe die Genossenschaft Ruppertsberger Weinkeller bereits Trauben der Sorte Regent geerntet.