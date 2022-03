per Mail teilen

Die Polizei Haßloch sucht nach Zeugen, die auf dem Parkplatz eines Discounters in Haßloch am Freitagabend einen lautstarken Streit beobachtet haben. Dabei hatten sich eine Frau und ein Mann verbal attackiert. Nach Angaben der Polizei sollen sie sich gegenseitig beleidigt und auch angespuckt haben. Beide Beteiligten würden den Ablauf jedoch komplett unterschiedlich schildern. Anlass sei möglicherweise gewesen, dass einer von ihnen zu nah am Auto des anderen eingeparkt hatte.