Helfer für die Zeit der Krötenwanderung gesucht

Umweltschutz-Organisationen suchen in vielen Teilen der Pfalz freiwillige Helfer für die Amphibienwanderung. Kröten, Frösche und Molche ziehen ab Ende Februar zu ihren Laichgewässern. Am Drahtzugweiher in Altleiningen und am Eiswoog in Ramsen werden entlang der Straßen mehrere Kilometer Krötenschutzzäune aufgestellt. Freiwillige sollen dort zweimal am Tag die Tiere, die sich am Zaun stauen, über die Fahrbahn tragen. In der Südpfalz wandern im Raum Rheinzabern, Hagenbach und Minfeld Tausende Kröten. Im Kreis Bad Dürkheim wird zum Schutz der Tiere die Straße von Wachenheim Richtung Kurpfalz-Park nachts gesperrt. Und auch in Haßloch gibt es Verkehrseinschränkungen, denn dort sind mitten in der Innenstadt die Kröten rund um den Friedrich-Ebert-Park unterwegs. Die Amphibienwanderung dauert bis Mitte April.