Bei der Polizei in Haßloch im Kreis Bad Dürkheim häufen sich die Anzeigen wegen betrügerischer Telefonate. Alle Angerufenen seien jedoch nicht auf die Betrüger hereingefallen. Die Betrugsmaschen, um an Geld zu kommen, seien sehr unterschiedlich gewesen, so die Polizei. versuchten die Täter an Geld zu kommen, berichtet die Haßlocher Polizei: sie reichten vom sogenannten Enkeltrick über falsche Polizeibeamte, dem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter bis hin zum vermeintlichen Gewinn bei einer Lotterie. Die Polizei rät erneut, niemals persönliche Daten und Passwörter herauszugeben oder Geld an Fremde zu überweisen oder zu übergeben.