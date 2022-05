Ein Unbekannter hat sich am Montag in Haßloch als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgegeben, der eine Überprüfung durchführen müsse. Ein Ehepaar im Alter von 84 und 87 Jahren ließ den Mann daraufhin in seine Wohnung. Während der Betrüger die beiden ablenkte, gelangten nach Angaben der Polizei zwei weitere Männer unbemerkt in die Wohnung. Sie erbeuteten Goldschmuck im Wert von 3.000 Euro. Die Täter seien anschließend in einem blauen Kleinwagen weggefahren.