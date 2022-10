Ludwigshafen: Hasskommentare gegen frei gelassenen mutmaßlichen Mörder

per Mail teilen

Nachdem ein verurteilter Mörder und Vergewaltiger aus Ludwigshafen aus der U-Haft freigekommen ist, hagelt es Hasskommentare im Netz. Die Polizei will Maßnahmen prüfen.

Die Hasskommentare und Todesdrohungen gegen den 19-Jährigen sind verstörend, abstoßend – und nebenbei auch voller Rechtschreibfehler. Einer der "harmloseren" Kommentare im Netz lautet: "Die Jagtseson ist eröffnet." Teilweise sind sogar Mord-Phantasien zu lesen, die der Autor an dieser Stelle nicht wiedergeben möchte, weil sie einfach primitiv und brutal sind und klar zur Selbstjustiz aufrufen.

Polizei: Hasskommentare können bestraft werden

Die Polizei prüft nach eigenen Angaben die Kommentare: "Wenn strafrechtlich relevante Inhalte im Web oder in Social Media auftauchen - Beleidigung, Bedrohung bis hin zum Aufruf zu Straftaten -, dann wird ein Strafverfahren eingeleitet."

Weil so viele Nachfragen zu diesem Verfahren eintrafen, hat auch das Landgericht Frankenthal reagiert. Auf der Internetseite des Landgerichts kann ein FAQ mit den wichtigsten Fragen und Antworten zu dem Fall eingesehen werden.

Am vergangenen Freitag wurde bekannt, dass ein 19-Jähriger aus der U-Haft freigekommen ist - obwohl er im August wegen Mordes und Vergewaltigung einer 17-Jährigen zu zehn Jahren Haft verurteilt worden war. Das Pfälzische Oberlandesgericht in Zweibrücken gab einer Haftbeschwerde statt und hob den Haftbefehl mit der Begründung auf, der Mann habe durch Verfahrensverzögerungen bereits zu lange in Untersuchungshaft gesessen.

Nach Haftentlassung: Polizei prüft Schutzmaßnahmen

Wegen der Hasskommentare sagte ein Polizeisprecher, nehme die Behörde eine "fortwährende Lagebewertung" vor. Die Polizei prüft, ob Schutzmaßnahmen für den 19-Jährigen nötig seien – wie beispielweise regelmäßige Streifenfahrten.

Außerdem muss die Polizei sicherstellen, dass der freigelassene mutmaßliche Mörder keine Gefahr für andere darstellt.

Im Internet ist die Empörung über die Freilassung des Mörders groß. IMAGO IMAGO / photothek

Eltern des getöteten Mädchens entsetzt

Die Eltern der getöteten 17-Jährigen seien entsetzt, dass der mutmaßliche Mörder ihrer Tochter wieder auf freiem Fuß sei, sagte der Anwalt der Nebenklage, Christoph Hambusch am vergangenen Freitag dem SWR. Die Entscheidung des Oberlandesgerichts Zweibrücken sei unerträglich: "Die Eltern sind mit den Nerven völlig am Ende. Und sie haben wohl auch Angst vor diesem 19-Jährigen, der jetzt eben ohne Auflagen draußen herumspaziert."

Die Polizei habe bereits versucht, die Familie zu beruhigen. Er schließe auch nicht aus, dass die Polizei den mutmaßlichen Mörder beobachte, so der Rechtsanwalt.

Empörung im Internet - auch Anwalt beschimpft

Die Empörung im Netz ist groß. Auch der Verteidiger des mutmaßlichen Mörders bekommt beleidigende Emails, wie er dem SWR sagte. Dass die Polizei seinen Mandanten jetzt schützen muss, bezeichnet Alexander Klein als "missliche Situation."

Klein kritisierte, dass im Internet private Daten geteilt würden. Teile der Ermittlungsakten würden von Medien veröffentlicht werden und Fotos des Elternhauses seines Mandanten. Stellt der 19-Jährige womöglich eine Gefahr für andere dar? "Ich habe keine konkreten Anhaltspunkte für weitere Straftaten", so der Anwalt.

Statt sich über die Freilassung des Verurteilten zu empören, sollte man sich über die mangelhafte Verhandlungsführung des Landgerichtes in Frankenthal ärgern, sagte Alexander Klein: "Man hat Zeit verschlafen."

Warum hat der Mord-Prozess so lange gedauert?

Das Landgericht Frankenthal hat die lange Prozessdauer in einer Stellungnahme mit der umfangreichen Beweisaufnahme während des Prozesses begründet. Zudem habe es viele Corona-Erkrankungen unter den Prozessbeteiligten gegeben. Offene Kritik übt das Gericht allerdings auch am Strafverteidiger Klein: Eine Rücksichtnahme auf den "stark ausgelasteten Verteidiger" sei "mit der in Haftsachen gebotenen Beschleunigungsmaxime nur schwer vereinbar" gewesen.

Anwalt rechnet erst im Sommer mit Entscheidung bei Revision

Weil Revision eingelegt wurde, ist das Urteil des Landgerichts Frankenthal vom August wegen Mordes und Vergewaltigung noch nicht rechtskräftig. Verteidiger Alexander Klein geht davon aus, dass der Bundesgerichtshof (BGH) erst im Sommer kommenden Jahres entscheiden wird: "Es sei denn, alle nehmen die Revision zurück", so Klein.

Die Polizei in Ludwigshafen könnte also noch monatelang mit dem Fall zu tun haben - einerseits den verurteilten mutmaßlichen Mörder zu schützen und andererseits die Öffentlichkeit.